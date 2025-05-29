Каннабис найден в жевательных конфетах Haribo в Нидерландах

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Каннабис был найден в жевательных конфетах немецкой компании Haribo в Нидерландах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров при Минсельхозе страны.

Проверка продукции, выпускаемой Haribo, была организована после того, как несколько человек, употребив эти конфеты, почувствовали недомогание. Спустя время люди обратились в полицию.

Ведомство добавило в эфире телеканала SBS6, что следы каннабиса были выявлены лишь в трех упаковках Haribo. Однако в немецкой компании уже сообщили, что отзовут всю партию конфет. При этом там не уточнили, каким образом наркотическое вещество попало в продукцию.

"Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности", – подчеркнул представитель регулятора.

Ранее глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов попросил Роспотребнадзор и Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проверить дубайский шоколад на фальсификат и опасные компоненты.

По его словам, после контрольной закупки и мониторинга было установлено, что значительная часть образцов шоколада не соответствуют обязательным требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 (Пищевая продукция в части ее маркировки). Он уточнил, что у шоколада отсутствовала информация на русском языке об изготовителе, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции.

Кроме того, были выявлены вредные добавки и такие загрязняющие вещества, как 3-монохлорпропандиол (3-MCPD), глицидиловые эфиры жирных кислот, токсины плесени и канцерогены.

