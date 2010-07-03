"Аэрофлот" прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заявление губернатора Хабаровского края Сeргeя Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Аэрофлот" считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва – Мурманск – "это на 100% человеческий фактор", неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение", – заявили в "Аэрофлоте".

Также в пресс-службе перевозчика отметили, что в адрес компании не поступало официального заключения, на которое ссылается глава региона, и попросили подтвердить документально обнародованную информацию об итогах расследования. В противном случае будет потребовано официальное опровержение.

5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.

В Москве уже начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе. Согласно распоряжению столичного правительства от 6 мая 2019 года, родственники погибших в результате катастрофы получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие, которые были госпитализированы в городские больницы, получат компенсацию в 500 тысяч рублей, и 250 тысяч рублей получат пострадавшие, которым оказали помощь амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди рассматриваемых версий пожара – недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.