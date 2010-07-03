СК возбудил дело против главы крупнейшей в России уранодобывающей компании

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Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (ППГХО) Александра Глотова. Об этом сообщил пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Помимо этого, уголовное дело было возбуждено в отношении одного из депутатов районного совета. Его подозревают в "даче взятки в крупном размере".

По версии следствия, речь идет о сговоре при проведении тендера на поставку и осуществление питания для работников ППГХО. Согласно данному соглашению, гендиректор потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тысяч рублей. По предварительным данным, за полтора года руководитель ПАО получил от 8 млн рублей.

Оба подозреваемых задержаны. В ходе обысков дома и на работе одного из подозреваемых изъято более 11 миллионов рублей. Расследование продолжается.

ППГХО – крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, оно расположено в городе Краснокаменск Забайкальского края.

Ранее по обвинению в получении взятки на сумму четыре миллиона рублей был арестован первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха.

Сообщается, что с лета 2018 года чиновник систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки за общее покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы.