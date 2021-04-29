СК РФ возбудил дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) России инициировал уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ ("Публичное осквернение символов воинской славы России")", – уточнили в ведомстве.

По информации следствия, неустановленные лица 21 апреля нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям. Монумент установлен в Брно на Моравской площади.

Днем позднее начался демонтаж Монумента славы Советской армии во Львове. Памятник разместили как память о победе над нацизмом. Барельефы с него перевезут в музей "Территория террора".