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В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокады. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление, принятое на заседании рабочей группы в четверг, 29 апреля, отправят в Следственный комитет и ФСБ.

На заседании предоставили сведения о причастности к блокадам 12 граждан Украины. В их числе экс-депутаты Рады Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, бывший постпред главы Украины Борис Бабин, бывший украинский лидер Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, экс-руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.

По словам главы рабочей группы, первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах.

Он также добавил, что действия вышеперечисленных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемление прав и свобод свыше двух миллионов человек, которые проживают на территории Крыма. По большому счету, эти преступные деяния являются не чем иным, как геноцидом в отношении граждан РФ, проживающих в республике.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.". Задержанные причастны к совершению насилия, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.