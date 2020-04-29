Людей эвакуировали из столичного отеля из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы произошел пожар в одном из отелей. Инцидент случился на улице Шухова.

"Из здания были эвакуированы охранник и сотрудница заведения, а также двое посетителей", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло в комнате гостиницы для свиданий. Его площадь составила 2 квадратных метра.

В настоящее время пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что огонь охватил частный жилой дом в Выборге Ленинградской области. В результате происшествия погибли шестеро детей и двое взрослых.