СК начал проверку по факту смерти начальника нижегородского управления ГИБДД

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту смерти начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского.

Известно, что начальник нижегородского управления Госавтоинспекции находился в отпуске. 29 апреля он был найден мертвым. По некоторым данным, тело Ржевского было обнаружено в здании ГИБДД на улице Стрелке.

"Следователи СК работают на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы регионального следственного управления.

Установлено, что за несколько дней до смерти Павел Ржевский подавал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в ОВД по достижении предельного возраста пребывания на службе.

Ранее СК начал проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина. Сообщалось, что ранее он был объявлен в розыск как без вести пропавший. По информации следователей, мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил.