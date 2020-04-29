СК начал проверку по факту смерти начальника нижегородского управления ГИБДД

29 апреля, 20:29
Фото: УГИБДД Нижегородской области
Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту смерти начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского.
Известно, что начальник нижегородского управления Госавтоинспекции находился в отпуске. 29 апреля он был найден мертвым. По некоторым данным, тело Ржевского было обнаружено в здании ГИБДД на улице Стрелке.
"Следователи СК работают на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы регионального следственного управления.
Установлено, что за несколько дней до смерти Павел Ржевский подавал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в ОВД по достижении предельного возраста пребывания на службе.
Ранее СК начал проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина. Сообщалось, что ранее он был объявлен в розыск как без вести пропавший. По информации следователей, мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил.
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