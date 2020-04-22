СК начал проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет начал проверку по факту смерти жителя Москвы в арендованной квартире в Ялте.

Как сообщается на сайте СК по Республике Крым, мужчина ранее был объявлен в розыск как без вести пропавший. По информации следователей, мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил.

"По результатам разыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир Ялты. Предварительно следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют", – добавили в СК.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибшим является заместитель руководителя департамента культуры Леонид Ошарин. Информацию об этом позднее РИА Новости подтвердил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.