Директор столичной школы опроверг информацию о стрельбе на репетиции спектакля

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Информация о травмировании учащегося из пневматического оружия во время репетиции спектакля в школе "Покровский квартал" не соответствует действительности, заявил директор школы Илья Новокрещенов. По его словам, в сцене использовался игрушечный пистолет.

"Вечером 27 апреля учащиеся 8-го класса репетировали спектакль по произведению Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца". Во время сцены дуэли один из мальчиков вошел в образ и вместо реквизита взял принесенный из дома игрушечный пистолет. Ребята начали дурачиться, и одна из пластмассовых пулек попала школьнику в нос. При этом никакой боли или испуга у мальчика не было. Ребенка оперативно отвезли в травмпункт, где пульку достали. По словам медиков, состояние школьника не вызывает опасений и беспокойства. В тот же день мальчика отпустили домой, а сегодня он как обычно посещает занятия", – сказал директор Агентству "Москва".

Администрация школы усилит контроль за обеспечением безопасности воспитанников. С сотрудниками школы провели дополнительный инструктаж по технике безопасности.

О том, что ученик получил травму из пневматики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка полиции Москвы. Подросток 2004 года рождения получил травму во время репетиции спектакля. Управление полиции по району Замоскворечье проводит проверку.