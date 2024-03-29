Полиция Санкт-Петербурга раскрыла кражу ценностей из дома актрисы

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла дело о краже украшений и денег на 9,5 миллиона рублей из коттеджа актрисы Евгении Игумновой. Об этом сообщается в телеграм-канал "МВД Медиа".

Стражи правопорядка установили, что злоумышленники проникли в дом 50-летней потерпевшей, взломав входную дверь. В тот же день полицейские задержали предполагаемых преступников.

"Ими оказались двое безработных жителей Никольского поселка Тосненского района Ленобласти в возрасте 38 и 46 лет. За плечами обоих есть судимости", – говорится в сообщении.

По факту кражи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ "Основания задержания подозреваемого". Похищенное имущество частично изъято.

Ранее мужчину арестовали за попытку украсть 46 миллионов рублей из машины в Москве. Злоумышленник разбил стекло автомобиля и вытащил сумку с деньгами.