В Петербурге злоумышленники обокрали дом актрисы озвучки на 9,5 млн рублей

Фото: Следственный комитет РФ

Частный дом петербургской актрисы Евгении Игумновой, получившей звание заслуженной артистки России, обокрали на 9,5 миллиона рублей, передает ТАСС.

Уточняется, что в отдел полиции Пушкинского района во вторник, 26 марта, поступило заявление о краже. Неизвестный вынес ювелирные украшения и 5 тысяч долларов. Оперативники установили, что злоумышленник проник в дом, взломав входную дверь.

Игумнова с 1994 года служит в труппе Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. В 2006 году актриса была удостоена звания заслуженной артистки России, а с 2018 года она является лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Евгения Игумова более известна зрителям своей озвучкой принцессы Жасмин в мультфильмах об Аладдине (1992–1996), Белоснежки в классическом мультфильме "Белоснежка и семь гномов", а также Элизабет Суонн в исполнении Киры Найтли в первых трех частях франшизы "Пираты Карибского моря".

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы, который поднял конверт с иностранной валютой на сумму более 780 тысяч рублей. В результате 41-летний москвич был задержан в Измайловском проезде, а конверт с деньгами у него изъяли и вернули владельцу. Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК ("Кража"), по которому мужчине грозит до шести лет тюрьмы.