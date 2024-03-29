Фото: depositphotos/zabelin

Власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в убийстве которого подозревается австралийский джихадист. Об этом сообщает газета Telegraph.

Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился на Украину в 2022 году. Там он возглавлял группу иностранных наемников, сражавшуюся на стороне ВСУ.

В августе 2023 года 36-летний наемник был найден мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Его убили выстрелами сзади в голову и шею, а тело бросили в сточной канаве.

Согласно данным украинских властей, в его убийстве подозревается джихадист Абдельфетах Нурин, гражданин Алжира и Австралии. Его местонахождение неизвестно, поиски на Украине продолжаются.

До этого в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

Кроме того, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявлял, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих солдат на Украине. По его словам, военнослужащие Альянса уже находятся на Украине, однако лишь в статусе наемников.

