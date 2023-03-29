Мужчина умер в бассейне частного фитнес-клуба в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина умер в одном из спортивных клубов, расположенных в Южном Бутове, во время посещения бассейна, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел рано утром 29 марта в частном фитнес-клубе на улице Веневской. Некоторое время 47-летний мужчина пробыл под водой. Сотрудники клуба оказали ему первую медицинскую помощь, однако он скончался.

По данным столичного СК, предварительной причиной смерти является острая сердечная недостаточность.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели мужчины. При наличии оснований дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее сообщалось, что девятиклассник умер после урока физкультуры в одной из школ Симферополя. 28 марта во время занятия физкультурой самочувствие одного из учеников ухудшилось. Ребенка госпитализировали, однако уже в больнице он скончался.

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