Девятиклассник умер после урока физкультуры в Симферополе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Девятиклассник умер после урока физкультуры в одной из школ Симферополя, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Крыма.

По предварительным данным, 28 марта во время занятия физкультурой самочувствие одного из учеников ухудшилось. Ребенка госпитализировали, однако уже в больнице он скончался.

Надзорное ведомство организовало проверку в связи со случившимся. В ходе нее будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации образовательного процесса, а также при оказании первой медицинской помощи в школе.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассница скончалась после пробежки на физкультуре. В одном из общеобразовательных учреждений Выборгского района 14-летняя девочка пришла на занятия по физкультуре. Она ощутила недомогание после пробежки. Ей вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти ребенка. Она скончалась во время реанимационных действий.

По данным источника СМИ, у девочки были проблемы с сердцем, но у нее не было справки об освобождении от физических нагрузок. Ее тело направили в морг для установления причины смерти.





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