В Санкт-Петербурге семиклассница скончалась после пробежки на физкультуре – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Санкт-Петербурге семиклассница скончалась после пробежки на физкультуре. Об этом сообщает 78.ru.

В одном из общеобразовательных учреждений Выборгского района 14-летняя девочка пришла на занятия по физкультуре. Она ощутила недомогание после пробежки. Ей вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти ребенка. Она скончалась во время реанимационных действий.

По данным источника СМИ, у девочки были проблемы с сердцем, но у нее не было справки об освобождении от физических нагрузок. Ее тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



Ранее в одной из московских школ десятиклассник попал в реанимацию после драки с другим учеником. Один из участников конфликта ударил его кулаком по голове, после чего мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Отец школьника рассказал, что он перенес трехчасовую операцию. Дальнейшая реабилитация может занять у подростка до полугода.



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