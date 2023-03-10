СК проверит школу в Архангельске, где ученики издевались над сыном участника СВО

Фото: телеграм-канал "Ирина Чиркова"

В Архангельске ученики средней школы № 33 затравили сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал "360".

"Причастные к произошедшему, включая работников школы, уже работают с правоохранительными органами – полицией и СК", – заявила директор общеобразовательного учреждения Татьяна Борзова.

Ситуация произошла 9 марта. В Сети появились кадры, где мальчика окружили другие ученики и начали унижать. Один из них написал маркером на лбу школьника матерное слово.

Борзова добавила, что школа провела собственное расследование и пока что пострадавший сын участника СВО продолжит обучение в стенах учреждения. Учителя в рамках воспитательных бесед поговорили с другими детьми. По словам директора, ситуация в школе уже нормализовалась.

Ранее ученики московской школы рассказали о подробностях нападения старшеклассницы на семиклассника. По их словам, девушка ранила ученика перочинным ножом, а крови у пострадавшего было немного. Он смог самостоятельно добраться до машины скорой помощи.



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