Руководитель тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах, не имел опыта лыжных походов

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Руководитель туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах, не имел опыта лыжных походов, сообщил глава отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Мурманской области Виталий Баранов.

"Обвиняемый не имел опыта лыжных походов. Решил сэкономить время и срезать путь. Он отклонился от заданного маршрута, не обеспечил безопасность и сделал спуск по низине. Пренебрег тем, что имеет место опасность", – приводит слова Баранова ТАСС.

Он пояснил, что обвиняемый работал в одном из петербургских домов детского творчества. У него был опыт туристических сборов, но он никогда не ходил в лыжные походы.

Трагедия случилась недалеко от станции Имандра. Вечером 22 марта в диспетчерскую службу МЧС региона поступило сообщение о том, что с горы Маннепахк в Хибинах произошел сход снежной массы. В это время там находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга в составе 16 человек, включая детей.

В результате происшествия погибла школьница 2008 года рождения. Девочка была обнаружена на глубине 1,5 метра. В связи со смертью ребенка было заведено уголовное дело. Экстренные службы пытались реанимировать девочку, но безуспешно.

Следователи предъявили обвинение Сергею Смирнову, который руководил попавшей под снежный завал в Хибинах туристической группой, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас он находится под арестом.

