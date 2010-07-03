Семью с младенцем зарезали в Хабаровске

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В одной из квартир дома в Кировском районе Хабаровска обнаружили убитой семью из трех человек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины 1991 года рождения, женщины 1992 года рождения и ребенка 2019 года рождения", – говорится в сообщении на сайте СКР по Хабаровскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Расследовать случившееся будут опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники УМВД России по региону. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.