Состояние находящихся в Москве пострадавших при обстреле Белгорода стабильно – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Состояние пострадавших при обстреле Белгорода, которые находятся на лечение в Москве, стабильное. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

30 декабря 2023 года Украина обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек.

Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил президент, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

В четверг, 15 февраля, ВСУ нанесли мощный удар по гражданским объектам в Белгороде. В результате обстрела погибли не менее семи человек, еще 19 получили ранения.

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек после удара ВСУ по Белгороду