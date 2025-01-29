Пермская пенсионерка, которую тащили по сугробам к скорой, умерла в больнице

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В Пермском крае скончалась пенсионерка, которую тащили по сугробам к машине скорой помощи, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

До этого в соцсетях распространилась информация, что в пермском городе Гремячинске бригада скорой помощи не смогла из-за снега подъехать к дому 93-летней жительницы. К машине пациентку тащили по сугробам на специальной подстилке.

"Доезд бригады скорой медицинской помощи до пациентки был своевременный, помощь также оказана вовремя. Пациентка была госпитализирована. Позже, несмотря на усилия медицинских работников, женщина скончалась в больнице", – отметили в Минздраве Пермского края.

В свою очередь, прокуратура региона организовала проверку информации о ненадлежащем содержании территории у дома.

"Будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании придомовой территории, улично-дорожной сети, соблюдению законодательства о здравоохранении", – подчеркнули в ведомстве.

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