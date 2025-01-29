Khmer Times: настоятель буддийской пагоды в Камбодже отрезал пальцы подросткам

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В Камбодже 37-летний настоятель буддийской пагоды Мао Вибол отрезал пальцы несовершеннолетним монаху и служке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Khmer Times.

По данным издания, настоятель пагоды Туол Ангкунх в провинции Прейвенг узнал, что 16-летний монах-послушник и 15-летний служка украли пожертвования, рис, а также лапшу и рыбные консервы. После этого Вибол отрезал подросткам пальцы. Он также выгнал их из пагоды.

В настоящее время настоятеля арестовали, за это преступление ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Вибол в том числе был лишен сана решением окружного комитета монахов.

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