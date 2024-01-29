Шестеро коммунальщиков подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Семь человек, в том числе шесть сотрудников коммунальных служб, подорвались на минах типа "Колокольчик" в Горловке в ДНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа "Колокольчик" по улице Баха", – написал он.

Седьмой пострадавшей оказалась мирная жительница Горловки. Она получила ранения при обстреле поселка шахты имени Гагарина по улице Гагарина.

До этого на мине типа "Колокольчик" подорвался еще один житель Горловки. Инцидент произошел на улице Переяславской. Мужчина получил ранения.



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