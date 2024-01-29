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29 января, 16:33

Происшествия

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщает РИА новости.

Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировали 29 января в 15:03. Тип РСЗО при этом не уточняется. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

27 января боевики киевского режима массово атаковали дронами Новую Каховку. В результате была ранена 70-летняя женщина. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь, Следственный комитет РФ зафиксировал последствия атаки украинских FPV-дронов по Новой Каховке и квалифицировал ее как военное преступление против жителей области.

Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27

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