Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines не будут летать в Китай до 9 февраля

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Германская авиакомпания Lufthansa и ее дочки Swiss и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Китай и из Китая до 9 февраля, сообщает РИА Новости.

Бронь билетов в Китай приостановлена до конца февраля. При этом полеты в Гонконг будут осуществляться в штатном режиме.

Ранее российская авиакомпания Nordwind приостановила чартерные рейсы в Китай из Питера и Иркутска. Они выполнялись по заказу китайских туроператоров.

О своем решении приостановить рейсы также сообщили "Уральские авиалинии". Авиакомпания уже проинформировала пассажиров о возможной сдаче билетов без комиссии.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса, началась в китайском Ухане в конце декабря.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, общее число заболевших достигло 5974 человека, из них 132 скончались.