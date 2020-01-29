Информация об угрозе взрыва в больницах, школах, Мособлдуме в Москве оказалась ложной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация о "минировании" московских школ, больниц,здания Мособлдумы, а также администрации города Мытищи оказалась недостоверной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проверка объектов в Московском регионе завершена. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", – рассказали представители правоохранительных органов.

29 января анонимные сообщения о минировании получили: Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Тушинская детская больница, больница №67, несколько школ и Мособлдума.

Также сообщение с угрозой взрыва поступило в администрацию города Мытищи в Подмосковье.

Волна сообщений о "минирований" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Так, неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школах, судах, вокзалах, торговых центрах и в метро.

Кроме того, стало известно, что из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail.