Минкультуры опровергло подмену возвращенной картины Куинджи

В Минкультуры заявили, что похищенная из Третьяковки и возвращенная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" – подлинник.
"Министерство культуры, по данным наших экспертов, не сомневается в подлинности найденной картины Куинджи, не сомневается, что никакой подмены не было", – сообщил Интерфаксу директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Он напомнил, что на каждом экспонате указан инвентарный номер, есть описание. По этой причине "невозможно подменить картину в течении нескольких часов", пояснил представитель ведомства, отметив, что пейзаж Куинджи отсутствовал менее 12 часов.
Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили из Третьяковской галереи 27 января прямо на глазах у посетителей выставки. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".
Утром 28 января в Одинцовском районе Подмосковья полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний Денис Чуприков, который ранее уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков и на момент задержания находился под подпиской о невыезде, Мужчина показал, где было спрятано украденное полотно Куинджи.
После обнаружения картины директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что полотно не вернется на выставку, его передадут в депозитарий до приезда специалистов Государственного Русского музея.
Кроме того, в Третьяковке пообещали оснастить датчиками безопасности все экспонаты не только постоянной экспозиции, но и временных выставок. В галерее также могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе. По данным Минкультуры, на проверку систем безопасности Третьяковки уйдет около двух недель.
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