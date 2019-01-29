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10:24

Минкультуры опровергло подмену возвращенной картины Куинджи

происшествия культура

10:24

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Фото: ТАСС/снимок с видео/МВД России

В Минкультуры заявили, что похищенная из Третьяковки и возвращенная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" – подлинник.

"Министерство культуры, по данным наших экспертов, не сомневается в подлинности найденной картины Куинджи, не сомневается, что никакой подмены не было", – сообщил Интерфаксу директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Он напомнил, что на каждом экспонате указан инвентарный номер, есть описание. По этой причине "невозможно подменить картину в течении нескольких часов", пояснил представитель ведомства, отметив, что пейзаж Куинджи отсутствовал менее 12 часов.

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили из Третьяковской галереи 27 января прямо на глазах у посетителей выставки. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Утром 28 января в Одинцовском районе Подмосковья полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний Денис Чуприков, который ранее уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков и на момент задержания находился под подпиской о невыезде, Мужчина показал, где было спрятано украденное полотно Куинджи.

После обнаружения картины директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что полотно не вернется на выставку, его передадут в депозитарий до приезда специалистов Государственного Русского музея.

Кроме того, в Третьяковке пообещали оснастить датчиками безопасности все экспонаты не только постоянной экспозиции, но и временных выставок. В галерее также могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе. По данным Минкультуры, на проверку систем безопасности Третьяковки уйдет около двух недель.

Замоскворецкий суд решит судьбу подозреваемого похитителя картины Куинджи

происшествия культура

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