В Таиланде стальная балка пронзила насквозь ногу россиянки

Фото: телеграм-канал SHOT

В Таиланде стальная балка, вылетевшая из впереди идущего грузовика, насквозь пронзила ногу жительнице Нижнего Новгорода Светлане Хоревой. Об этом рассказал РИА Новости муж пострадавшей Евгений Хорев.

Инцидент произошел на отдыхе на острове Пхукет, когда супружеская пара ехала на мотоцикле. В ДТП женщина потеряла много крови, ее доставили в местную больницу, где врачи провели операцию, извлекли балку, сшили разорванные мышцы и вены.

"Свете предстоит провести несколько операций по чистке мышечной массы, а также барические процедуры для насыщения кислородом тканей. Общее состояние стабилизировалось, врачи делают все, чтобы нога сохранила свою функциональность", – рассказал супруг женщины.

По словам Хорева, женщина сейчас находится в реанимации. Врачи не зашивают раны, однако поставили дренажи, чтобы проводить чистки и мониторить работу вен, артерий и состояние мышц.

Мужчина добавил, что деньги по страховке уже закончились, поэтому семья начала сбор средств. Кроме того, муж пострадавшей в настоящее время собирает предварительную информацию по стоимости дальнейшего лечения.

"Я занимаюсь переводами денег, разбирательства с полицией и собственниками байка. Конечно, в первую очередь поддерживаю как могу, мою Свету", – сказал Хорев.

Он добавил, что в Таиланде они отдыхали вместе с родственниками – своим братом и его женой. Но они уже вылетели в Россию. Сейчас Хоревы остались вдвоем на Пхукете.

Год назад на острове Майтон в Таиланде произошло столкновение скоростного катера со скалой. Тогда 6 российских туристов получили травмы, а одна россиянка погибла. Общее число пострадавших составило 9 человек.

