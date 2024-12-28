28 декабря, 12:17Происшествия
Задержан курьер, напавший на женщину в подмосковных Мытищах
Фото: телеграм-канал "МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ"
Сотрудники полиции задержали курьера, избившего женщину во время ссоры в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1988 года рождения, работающий курьером", – отметила она.
Подмосковная полиция ранее начала проверку после опубликованного в Сети видео, на котором видно, как курьер несколько раз ударил женщину. Тогда напавшего остановил прохожий.
Несколько дней назад, 26 декабря, в подмосковной Дубне между двумя компаниями граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Три человека были госпитализированы, еще пятеро доставлены в отделение полиции.
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