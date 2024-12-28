Задержан курьер, напавший на женщину в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ"

Сотрудники полиции задержали курьера, избившего женщину во время ссоры в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1988 года рождения, работающий курьером", – отметила она.

Подмосковная полиция ранее начала проверку после опубликованного в Сети видео, на котором видно, как курьер несколько раз ударил женщину. Тогда напавшего остановил прохожий.

Несколько дней назад, 26 декабря, в подмосковной Дубне между двумя компаниями граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Три человека были госпитализированы, еще пятеро доставлены в отделение полиции.

