Полиция начала проверку после видео с избиением женщины курьером в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ"

Подмосковная полиция начала проверку после опубликованного в Сети видео, на котором видно, как мужчина избивает женщину на улице, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

"В ходе мониторинга интернета полицейскими выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт, предположительно, между курьером и женщиной, и видно, как мужчина наносит ей удары", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают личность правонарушителя.

Ранее в подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые избили и ограбили полицейского.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Силикатная. О нем сообщила женщина, которая стала очевидицей инцидента. Известно, что в момент нападения пострадавший мужчина 1988 года рождения был в гражданской одежде, поскольку это было свободное от службы время. Мужчине потребовалась медпомощь.

