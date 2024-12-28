Более 50 украинских БПЛА уничтожили над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Так, 11 дронов были уничтожены над территорией Белгородской области, 28 беспилотников удалось сбить над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области.

Атака по Ростовской области была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах, уточнил врио врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

При этом падение обломков одного из беспилотников в Воронежской области привело к обрыву контактной сети на железной дороге в одном из ее районов, сообщал ранее глава региона Александр Гусев. Губернатор предупредил, что до устранения последствий задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других.

