Умер глава поселка Ванино Хабаровского края во время конфликтного совещания

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Глава поселка Ванино Хабаровского края Андрей Семенов умер во время конфликтного совещания. По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта. Семенову было 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселка.

"Скончался во время совещания координационного совета при главе накануне. Совещание шло конфликтно: и участники, и глава – все разговаривали на повышенных тонах, были крики", – сообщили в администрации.

Представитель администрации поселка добавил, что Семенову стало плохо. Несмотря на то, что скорая помощь была вызвана оперативно, политик скончался.

Врио главы поселка пока не назначен. Временно исполнять обязанности главы будет один из заместителей.

На пост главы муниципального образования Семенов был избран 10 декабря 2021 года.

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