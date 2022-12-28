16:17Наука
Умер бывший гендиректор Центра имени М. В. Хруничева Нестеров
Фото: utkin-fond.ru
Умер бывший генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева Владимир Нестеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.
"Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем", – сказали в пресс-службе.
Нестеров вел проект создания ракеты-носителя "Ангара" даже после оставления поста, который он занимал с 2005 по 2012 год.
Первый пуск легкой версии ракеты состоялся в июле 2014 года, затем пуски проходили в 2020, 2021 и 2022 годах.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!