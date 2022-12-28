Умер бывший гендиректор Центра имени М. В. Хруничева Нестеров

Фото: utkin-fond.ru

Умер бывший генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева Владимир Нестеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

"Информацию о кончине Владимира Евгеньевича подтверждаем", – сказали в пресс-службе.

Нестеров вел проект создания ракеты-носителя "Ангара" даже после оставления поста, который он занимал с 2005 по 2012 год.

Первый пуск легкой версии ракеты состоялся в июле 2014 года, затем пуски проходили в 2020, 2021 и 2022 годах.



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