Журналист Владимир Лусканов умер в возрасте 67 лет

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Журналист, руководитель информационной службы телеканала "Россия-Культура" Владимир Лусканов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщается на платформе "Смотрим.ру".

Церемония прощания состоится 30 декабря в 13:00 по московскому времени на Троекуровском кладбище столицы.

Лусканов начал свой путь в журналистике сразу после окончания Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В 1982 году он стал старшим редактором отдела стран Западной Европы журнала "За рубежом". Впоследствии перешел в газету "Московские новости", где проработал до 1991 года.

Журналист активно освещал вооруженные конфликты на территории Чеченской республики и Абхазии. В 1995 году был удостоен премии ТЭФИ в номинации "Лучший репортер" за материалы из Чечни.

Стал одним из основателей службы информации НТВ, в 2000 году начал работать на канале РТР. Позднее Лусканов разработал новый проект – информационную программу "Вести-Москва", занимал должность ее исполнительного продюсера.

В 2013 году возглавил дирекцию информационных программ телеканала "Россия-Культура".

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