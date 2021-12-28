Прокуратура показала видео конфликта со стрельбой у ТЦ на юго-западе Москвы

Прокуратура опубликовала видео конфликта у торгового центра на юго-западе Москвы, в ходе которого трое неизвестных ранили мужчину из травматического пистолета.

"Прокуратура поставила на контроль проверку всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту конфликта между мужчинами", – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Сообщение о конфликте на Профсоюзной улице поступило в 13:11. Неизвестные несколько раз выстрелили в своего оппонента, после чего скрылись на автомобиле белого цвета. В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавших.

Пострадавший в результате инцидента мужчина госпитализирован.