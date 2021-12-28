Дептранс намерен подать в суд на собственника сгоревшей автоцистерны на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс намерен подать в суд на собственника грузовой машины с цистерной пропана, которая загорелась на Киевском шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В департаменте транспорта уточнили, что это было не ДТП. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность транспортного средства. Однако точную причину выяснит экспертный криминалистический центр, который в настоящее время разбирается в обстоятельствах случившегося.

В ведомстве напомнили, что из-за данного ЧП на Киевском шоссе образовался затор длиной более четырех километров, а автомобилисты были вынуждены объезжать участок происшествия через узкие дороги.

"Мы собираемся подать иск на собственника авто – именно он ответственный за плохое техсостояние машины. Он рисковал жизнью водителя газовоза, а еще возгорание было опасно для всех, кто был тогда рядом на дороге", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за происшествия тысячи водителей и пассажиров общественного транспорта провели несколько часов в заторах.

"Мы призываем всех собственников следить за своим транспортом, чтобы подобные ЧП не повторялись", – отметили в Дептрансе.

ЧП произошло в понедельник, 27 декабря, на 36-м километре Киевского шоссе. Из-за возгорания грузовика движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.

Водителя транспортного средства госпитализировали с ожогами.

