Дептранс намерен подать в суд на собственника сгоревшей автоцистерны на Киевском шоссе

17:24
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный Дептранс намерен подать в суд на собственника грузовой машины с цистерной пропана, которая загорелась на Киевском шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
В департаменте транспорта уточнили, что это было не ДТП. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность транспортного средства. Однако точную причину выяснит экспертный криминалистический центр, который в настоящее время разбирается в обстоятельствах случившегося.
В ведомстве напомнили, что из-за данного ЧП на Киевском шоссе образовался затор длиной более четырех километров, а автомобилисты были вынуждены объезжать участок происшествия через узкие дороги.
"Мы собираемся подать иск на собственника авто – именно он ответственный за плохое техсостояние машины. Он рисковал жизнью водителя газовоза, а еще возгорание было опасно для всех, кто был тогда рядом на дороге", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за происшествия тысячи водителей и пассажиров общественного транспорта провели несколько часов в заторах.
"Мы призываем всех собственников следить за своим транспортом, чтобы подобные ЧП не повторялись", – отметили в Дептрансе.
ЧП произошло в понедельник, 27 декабря, на 36-м километре Киевского шоссе. Из-за возгорания грузовика движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.
Водителя транспортного средства госпитализировали с ожогами.
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