Экс-главу службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ обвинили в хищении 497 млн рублей

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Экс-начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1 ранга Вадима Мовчана обвинили в хищении более 497 миллионов рублей, выделенных Минобороны, сообщает ТАСС.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Офицера обвиняют в том, что с сентября 2013 года по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц министерства обороны при исполнении государственных контрактов совершил хищение 497 732 711 рублей, принадлежащих ведомству.

Действовал обвиняемый совместно с главой ОАО "Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым и главой АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым.

Также сообщается, что Мовчан, узнав о возбуждении в отношении него уголовного дела, встретился в Санкт-Петербурге с замначальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, привлеченного по данному уголовному делу в качестве эксперта, и попросил отразить в экспертном заключении данные, которые позволили бы ему избежать уголовного преследования.

В СК заявили, что причастность Мовчана к совершению этого преступления подтверждается собранными доказательствами, в том числе результатами оперативно-разыскной деятельности, заключением эксперта, проверками, протоколами осмотров и показаниями свидетелей и обвиняемых.

Также источники в правоохранительных органах сообщают, что в деле Мовчана есть второй эпизод, по которому проходит консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий. Он связан с хищением средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила около 1,2 миллиона рублей, получая зарплату по подложным документам. В 2020 году ВККС досрочно лишила Елену Хахалеву статуса судьи. Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов. В ходе проверки выяснилось, что женщина за несколько лет прогуляла почти 130 рабочих дней.

В 2017 году Хахалева уже оказывалась в эпицентре скандала, который разгорелся после публикации в интернете видео с шикарной свадьбы ее дочери. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков. По разным оценкам, свадьба обошлась по меньшей мере в 4,5 миллиона рублей.