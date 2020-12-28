Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Молдавской улице в районе дома 2Б на проезжей части в сторону Малогвардейской улицы загорелся легковой автомобиль", – заявили в ведомстве.

В связи с инцидентом движение по улице осуществляется лишь по левой полосе. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее автомобиль насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в районе станции "Славянский бульвар".