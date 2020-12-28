Два автомобиля столкнулись на Тульской эстакаде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Тульской эстакаде столкнулись два легковых автомобиля, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, полностью перекрыто движение транспорта с улицы Большой Тульской на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца.

"Движение затруднено, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее в Дептрансе рассказали о наезде грузовика на ограждение на МКАД. Инцидент произошел на 1-м километре внешней стороны автодороги в районе Реутова.

