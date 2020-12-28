Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Грузовик наехал на препятствие на МКАД. Об этом информирует Дептранс Москвы.
Известно, что ДТП произошло на 1-м километре внешней стороны автодороги в районе Реутова.
"Движение затруднено, выбирайте пути объезда", – попросили в официальном Telegram-канале Дептранса.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовался затор на 10 километров.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошел в районе Чертаново Южное.
В связи с аварией левый ряд улицы в сторону ТТК не был доступен для движения. О пострадавших в ДТП не сообщалось.