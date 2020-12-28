Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик наехал на препятствие на МКАД. Об этом информирует Дептранс Москвы.

Известно, что ДТП произошло на 1-м километре внешней стороны автодороги в районе Реутова.

"Движение затруднено, выбирайте пути объезда", – попросили в официальном Telegram-канале Дептранса.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе аварии образовался затор на 10 километров.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошел в районе Чертаново Южное.

В связи с аварией левый ряд улицы в сторону ТТК не был доступен для движения. О пострадавших в ДТП не сообщалось.