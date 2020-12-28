Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте столкнулись 4 автомобиля. Движение затруднено в сторону центра на 2,4 километра", – уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Дептрансе рассказали о наезде грузовика на ограждение на МКАД. Инцидент произошел на 1-м километре внешней стороны автодороги в районе Реутова. На данный момент проезжая часть освобождена после аварии.