Проезжую часть на МКАД в районе шоссе Энтузиастов освободили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Проезжую часть на 1-м километре внешней стороны МКАД в районе шоссе Энтузиастов освободили после ДТП. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.
В понедельник утром на этом участке грузовик наехал на препятствие. Водителей предупреждали о затруднении движения.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе ДТП образовался затор на 10 километров.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошел в районе Чертаново Южное.