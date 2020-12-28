Проезжую часть на МКАД в районе шоссе Энтузиастов освободили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Проезжую часть на 1-м километре внешней стороны МКАД в районе шоссе Энтузиастов освободили после ДТП. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

В понедельник утром на этом участке грузовик наехал на препятствие. Водителей предупреждали о затруднении движения.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе ДТП образовался затор на 10 километров.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошел в районе Чертаново Южное.

