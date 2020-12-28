Автомобиль сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил пешехода в районе станции метро "Славянский бульвар", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что пешеход скончался в результате происшествия. Из-за ДТП движение транспорта затруднено на 1,2 километра Кутузовского проспекта в сторону центра.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее на Тульской эстакаде столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших не сообщалось.