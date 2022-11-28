В организме Саакашвили обнаружили мышьяк

Фото: TACC/Ираклий Геденидзе/POOL

Медицинские анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали содержание в его организме мышьяка, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Шалву Хачапуридзе.

Он уточнил, что анализов ногтей Саакашвили у него еще нет, они придут позже, однако по телефону выяснилось, что в результате исследования специалисты обнаружили еще одно отравляющее вещество.

Хачапуридзе также сообщил, что впервые за долгое время Саакашвили будет присутствовать на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы. Такое решение экс-президент принял, чтобы не становиться причиной срыва или переноса судебного процесса. При этом Саакашвили находится в тяжелом состоянии, для его перемещения потребуется специальное кресло.

Ранее адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани, а также мать экс-президента Гиули Аласания сообщили о его возможном отравлении тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Об этом якобы свидетельствует медицинское заключение неправительственной организации "Эмпатия". При этом власти Грузии призвали воздержаться от преждевременных выводов о возможном отравлении Саакашвили.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября. Позже в этот же день его задержали. Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. В отношении его, помимо этого, возбуждено несколько уголовных дел.

После ухудшения состояния Саакашвили перевели в тюремную больницу, а позже – в военный госпиталь. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.

Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!