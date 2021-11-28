Стало известно примерное нахождение погибших в шахте "Листвяжная"

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Стало известно примерно местонахождение большинства погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предполагаемое, вероятное местонахождение большинства горняков в шахте известно, но пока из-за сильной загазованности и сохраняющейся угрозы взрыва там работы вести нельзя", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По решению суда на два месяца были арестованы директор шахты Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молоствов, а также другие фигуранты дела о нарушении требований промышленной безопасности, приведшей к гибели людей.

