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Происшествия

16:10

В Минздраве назвали причину смерти девочки, не дождавшейся операции

происшествия

Фото: соцсети

По предварительным данным, нуждавшаяся в пересадке почки пациентка врача-трансплантолога Михаила Каабака умерла от пневмонии, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елену Байбарину.

Ранее Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Михаила Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что он не единственный специалист в РФ, который делает такие операции, но выразила готовность с ним встретиться.

После встречи стало известно, что Каабак и уволенная вместе с ним Надежда Бабенко останутся работать в НМИЦ. По словам Байбариной, они приняты обратно с повышением, трудовой договор подписан от 28 ноября.

Ранее директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко заявил, что операции по родственной трансплантации запланировали на первые числа января. В частности, к этому времени будет завершена вакцинация детей, которая является обязательным условием перед трансплантацией.

Детских трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко восстановили на службе

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