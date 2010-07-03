Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:13

Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане – посольство

происшествия ДТП за рубежом

Шестеро российских туристов остаются в тяжелом состоянии после аварии с участием автобуса в Доминиканской Республике. Об этом информирует посольство России в Венесуэле на официальной странице в Facebook.

"В настоящее время нуждающиеся в стационарном лечении находятся в больницах городах Санто-Доминго и Игуэй. Шестеро пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести зафиксированы у 21 человека", – говорится в сообщении.

Известно, что пятеро российских граждан были обеспечены всей необходимой медицинской помощью. Сейчас они ожидают возвращения на родину. Еще семь россиян, находившихся в момент ДТП в автобусе, уже вылетели в Москву. Их здоровью ничего не угрожает.

В посольстве подчеркнули, что из-за потери паспортов отдельными гражданами ведется работа по оформлению документов для их возвращения в Россию.

"Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов", – заключили в посольстве.

26 ноября туристический автобус попал в ДТП с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе на момент столкновения находились 39 российских туристов. В результате аварии обошлось без жертв.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика