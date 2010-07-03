Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане – посольство

Шестеро российских туристов остаются в тяжелом состоянии после аварии с участием автобуса в Доминиканской Республике. Об этом информирует посольство России в Венесуэле на официальной странице в Facebook.

"В настоящее время нуждающиеся в стационарном лечении находятся в больницах городах Санто-Доминго и Игуэй. Шестеро пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести зафиксированы у 21 человека", – говорится в сообщении.

Известно, что пятеро российских граждан были обеспечены всей необходимой медицинской помощью. Сейчас они ожидают возвращения на родину. Еще семь россиян, находившихся в момент ДТП в автобусе, уже вылетели в Москву. Их здоровью ничего не угрожает.

В посольстве подчеркнули, что из-за потери паспортов отдельными гражданами ведется работа по оформлению документов для их возвращения в Россию.

"Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов", – заключили в посольстве.

26 ноября туристический автобус попал в ДТП с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе на момент столкновения находились 39 российских туристов. В результате аварии обошлось без жертв.