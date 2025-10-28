В Алма-Ате предотвращен планировавшийся пятью иностранцами теракт

Фото: 123RF.com/zabelin

Силовики в Алма-Ате предотвратили теракт, который в сентябре планировали совершить пять иностранцев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщает RT.

Операция по воспрепятствованию диверсии была проведена на стадии подготовки. В ходе мероприятия всех подозреваемых арестовали. В настоящее время правоохранители продолжают расследование, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о предотвращении 27 террористических актов на стадии подготовки в Северо-Кавказском федеральном округе России с начала года. Как подчеркнули в Национальном антитеррористическом комитете, таких результатов удалось добиться благодаря помощи силовых структур.

Всего в стране в 2025-м было предотвращено 172 теракта. Целью данных преступлений было нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, нападение на военнослужащих и должностных лиц органов власти.