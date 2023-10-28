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Небольшой самолет потерпел крушение на Кипре, сообщает Координационный поисково-спасательный центр Ларнаки.

Информация о крушении в районе Марки поступила в центр в 08:50. На борту были два члена экипажа, они живы.

Спасенных после оказания первой помощи забрали машины скорой помощи и доставили в больницу общего профиля Никосии.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Владивосток – Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске и вскоре продолжил движение по маршруту.

До этого самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, экстренно приземлился в Новосибирске из-за неполадки в двигателе, отстранили от полетов.