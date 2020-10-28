В Ленобласти нашли мертвым федерального судью – источник

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В квартире в Ленинградской области нашли тело федерального судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Да, речь идет о федеральном судье. Найден мертвым", – рассказал источник.

Должность судьи Караваев занимал с 29 апреля 2011 года. Согласно указу президента РФ № 489, Караваев был назначен на должность без ограничения срока полномочий.

Ранее Басманный районный суд столицы арестовал сотрудника Московской государственной академической консерватории имени Чайковского Илью Чалых по обвинению в убийстве пианиста Никиты Куклина.

