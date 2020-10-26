Арестованы три владельца банка "Реалист" по делу об убийстве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Хорошевский районный суд арестовал трех владельцев IT-дистрибьютора Merlion и банка "Реалист" Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Они проходят по делу об убийстве и уничтожении имущества, сообщает Агентство "Москва".

Бизнесменам предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества, повлекшем смерть человека, и в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Все трое будут находиться под стражей до 6 ноября.

По данным СМИ, речь идет об убийстве, совершенном в 2015 году в Подмосковье. Киллеры расправились с бизнесменом, после чего сожгли его дом.

В офисе Merlion прошли обыски. По обвинению в убийстве также задержан член совета директоров "Реалиста" Борис Левин.

В 2008 году Левина, занимавшего на тот момент должность вице-президента "Евросети", арестовали по обвинению в похищении и вымогательстве. По данному делу также пытались привлечь основателя "Евросети" Евгения Чичваркина.

Суд присяжных оправдал Левина, дело в отношении Чичваркина было также прекращено. Левин смог отсудить 20 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко. Мера пресечения будет действовать до 22 декабря 2020 года.